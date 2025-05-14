В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 млн рублей

Таможенники пресекли контрабанду 50 килограмм кокаина из Латинской Америки в порту Петербурга. Стоимость партии на черном рынке превышает 500 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

По информации ведомства, таможенники обнаружили 50 брикетов с белым порошкообразным веществом. Запрещенный товар был спрятан на судне в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

В декабре прошлого года члены колумбийского картеля "Кали" были задержаны в России с 570 кг кокаина, предназначавшегося для стран ЕС. По данным ФСБ, брикеты с кокаином прибыли из Перу в частично разобранном грузовике, а потом были переложены в контейнер в Московской области. Отмечалось, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная на территории России, предназначавшаяся для дальнейшего транзита в ЕС. Напомним, в ноябре 2024 года сотрудники ФСБ изъяли тонну кокаина, который перевозили через РФ в одну из стран Евросоюза.