"Лучше беднее, но побезопаснее". Политолог Марков объяснил высокую ключевую ставку

Политолог Сергей Марков на форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге объяснил предполагаемую им логику российских властей, по которой они удерживают ключевую ставку ЦБ на высоком уровне 21%.

"Это общее понимание говорит о том, что надо побережнее, поэкономнее, не рисковать – рисков и так много. И лучше победнее, но побезопаснее", – сказал он.

Политолог добавил, что политическое решение о снижении ключевой ставки в ближайшее время принято не будет.