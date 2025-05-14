Алексей Текслер на заседании Комиссии Госсовета предложил создать оргструктуры по креативной экономике в регионах

В рамках мероприятий II форума «Российская креативная неделя –Урал» Алексей Текслер накануне провел заседание Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Темой обсуждения были вопросы разработки Стратегии развития креативной экономики.

«Российская креативная неделя - Урал» - уже традиционное для нас мероприятие, на котором обсуждаются важные и наиболее актуальные вопросы развития креативной экономики. Поэтому сегодня в повестке нашего заседания основной темой для обсуждения станет разработка стратегии развития креативной экономики до 2036 года», - обозначил задачи губернатор Челябинской области, глава комиссии Госсовета Алексей Текслер.

Он еще раз напомнил о задаче, поставленной Президентом России – увеличить долю креативных индустрий в ВРП до 6% к 2030 году.

Начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков акцентировал внимание на принятом в 2025 году законе о развитии креативных индустрий.

«Этот закон институционализирует взаимодействие государства с субъектами креативных индустрий, вводит понятийный аппарат, дает регионам свободу в создании мер поддержки. Креативные индустрии – это сектор экономики с выручкой более 14,5 трлн рублей и 4,6 млн занятых. Они открывают путь к созданию экономики ценностей, формируя поведенческие образцы, особенно для молодого поколения», - подчеркнул Сергей Новиков.

Директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития РФ Анастасия Золотухина сообщила о ходе работы по определению стратегии, обозначенной Алексеем Текслером как основной задачи в текущей повестке деятельности комиссии Госсовета.

«Креативная экономика перестает быть нишевым понятием, превращаясь в мощный вектор социально-экономического развития. Для раскрытия ее потенциала необходим системный подход, учитывающий глобальные тренды и локальную специфику. Мы выделили ключевые вызовы: нечеткость границ креативных индустрий, отсутствие отраслевой управленческой модели, санкционные ограничения и кадровый дефицит», - пояснила директор департамента.

И представила участником обсуждения структуру стратегии, включающую 12 блоков.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сделал акцент в своем выступлении на особой значимости организации системной работы с регионами: «У нас активно принимаются новые законы в регионах, приводятся в соответствие действующие. Не везде есть полное понимание задач и принципов закона. Я бы предложил обратить внимание профильному министерству более активно усилить работу с регионами, в том числе с подключением комиссии Госсовета».

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш в ходе заседания поблагодарила участников Комиссии и Минэкономразвития РФ за комплексный подход в развитии креативной экономики: «Развитие нового типа экономики имеет не только экономические, но и социально-культурные эффекты, а самое главное — оно требует работы над ценностной, смысловой и идейной составляющей продуктов креативной индустрии».

Подводя итоги обсуждению, Алексей Текслер предложил проработать вопрос о создании типовых организационных структур для развития креативной экономики в регионах по аналогии с центрами «Мой бизнес» и центрами развития экспорта.