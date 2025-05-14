Состоялось заседание Думы города Калуги

Городские депутаты скорректировали бюджет Калуги. Доходная часть возрастает на 546,7 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений, меняется ведомственная структура расходов. Дополнительные средства выделяются на содержание и ремонт автомобильных дорог, мероприятия по организации дорожного движения, рекультивацию земельных участков, социальную поддержку многодетных семей, оказание государственной помощи на основании социального контракта, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию и ремонт котельных, увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».

«В нашем городе реализован ряд масштабных инфраструктурных проектов: строительство Северного обхода, реконструкция «Синих мостов», возведено множество объектов социальной инфраструктуры. Ключевыми направлениями работы городских властей остаётся строительство школ и детских садов, расселение аварийного жилфонда и модернизация коммунальной инфраструктуры – котельных и теплосетей», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Также были внесены изменения в Порядок формирования и финансирования расходов по исполнению судебных актов о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Поправки предусматривают изменение видов, объемов, стоимости работ, установленных в процессе разработки и экспертизы проектно-сметной документации.