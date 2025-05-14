В Госдуме предложили запретить развод с участниками СВО, пока те на фронте

"Единоросс" Виталий Милонов собирается обратиться в Минюст России с предложением о запрете разводов в одностороннем порядке с участниками СВО на период их военной службы, реабилитации и в случае ранения, передает издание "Абзац".

Депутат Госдумы считает, что это поможет защитить участников СВО от корыстных женщин, которые выходят замуж только в расчете на деньги мужа.

"Считаю, что на время прохождения военной службы, а также на время реабилитации в случае получения ранения расторжение брака в одностороннем порядке, в данном случае со стороны женщины, не может быть осуществлено, если на то нет согласия мужчины. Это поможет защитить бойцов, которые получили ранения, которые рискуют своими жизнями, защищая Родину, от того, чтобы их не бросали те, кто выходил замуж не за человека, а за его потенциальные финансовые средства", - заявил Милонов.