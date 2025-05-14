Урсулу фон ден Ляйен уличили в участии в коррупционных схемах поставок вакцин

Верховный суд ЕС (EUCJ) признал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о крупных контрактах на закупку вакцин против коронавируса в 2021-2023 гг.

Речь идет о коррупционных схемах принятия решений по закупке вакцин Pfizer для Евросоюза. Основанием стала обнаруженная тайная переписка фон дер Ляйен с гендиректором фармкомпании, которую Евросоюз выбрал в качестве основного поставщика вакцин в разгар пандемии.

Газета New York Times, которая опубликовала статью о переписке, в 2023 году подала в суд на Еврокомиссию после того, как Брюссель отказался предоставить текст переписки.