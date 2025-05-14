14 Мая 2025
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Общество Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Знак "Родительская доблесть" вручил Владимир Мазур многодетным родителям Томской области

Сегодня Владимир Мазур вручил многодетным родителям Томской области знаки отличия «Родительская доблесть». Вручение этих наград приурочено к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.

Надо отметить, что вручение знаков «Родительская доблесть» в Томской области проводят ежегодно. Сегодня знаки отличия получили 9 семей региона.\

Открывая встречу, губернатор отметил, что семья — это главное в жизни каждого человека.

«Именно в семье, от мам и пап, бабушек и дедушек в людях закладываются главные человеческие качества. Это доброта, уважение к старшим, порядочность, трудолюбие, взаимовыручка, верность, — сказал Владимир Мазур. — Именно в семье мы знакомимся с традициями — и семейными, и народными, уходящими далеко вглубь веков, и проносим их через всю жизнь, передавая из поколения в поколение. Вы создали поистине крепкие, большие, дружные семьи, на которых испокон веков и держится Россия».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава Томской области напомнил слова Президента Владимира Путина о том, что многодетная крепкая семья — это историческая традиция России, которую сегодня возвращают в государственную политику. Многодетная крепкая семья становится нормой, ценностным ориентиром общества.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Сегодня ваши дети, какого бы они не были возраста — это ваша гордость и опора. А ваши семьи — лучшее подтверждение слов нашего Президента», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня из рук губернатора знак "Родительская доблесть получили  - Андрей и Елена Вставских из Томска, воспитывающие пятерых детей; Ринат и Ольга Фаттаховы из села Парабель, в семье которых шестеро детей; Алексей и Нина Щаповы из Томска - также родители шестерых детей; Вера Лосева из села Кривошеино, воспитавшая совместно с мужем Парамоном Деевым пятерых детей; Иван и Дарья Малышковы из деревни Березкино Томского района, в их семье шестеро ребятишек; Василий и Тамара Савчук из поселка Улу-Юл Первомайского района растят шестерых детей; Иван и Анастасия Евстигнеевы из Зональной Станции Томского района, в их семье шестеро детей; Алексей и Алла Самойловы из Томска, у них шестеро детей; Михаил и Надежда Селивановы из села Молчаново, в их семье пятеро детей.

Теги: владимир мазур, многодетная семья, знак родительская доблесть, ценности, дети


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