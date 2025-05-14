14 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Президент Бразилии хочет попросить Путина поехать на переговоры в Стамбул

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что попытается убедить российского лидера Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

По словам Лула да Силвы, он планирует заехать в Москву, возвращаясь из Китая, и поговорить с Путиным.

"Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул", - сказал президент Бразилии на пресс-конференции в Пекине. Его слова приводит "Интерфакс".

Он также отметил, что во время визита в Россию 8-10 мая получил просьбу Зеленского узнать о готовности российских властей объявить перемирие. "У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чем я спросил", - сказал президент Бразилии. Он не уточнил, каков был ответ Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул и будет там ждать встречи с Владимиром Путиным. Также в офисе президента Украины заявили, что если Путин не приедет, то сам Зеленский не будет вести переговоры с российской делегацией, но консультации на более низком уровне все же возможны. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в документы, запрещающие Зеленскому вести переговоры, "будут внесены юридические коррективы", если Путин все-таки приедет в Стамбул.

11 мая президент России заявил журналистам: "Предлагаем киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Без предварительных условий <...> Не исключаем, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии".

Это был ответ на ультиматум со стороны Киева и поддерживающих его европейских государств с требованием начать 30-дневное перемирие без предварительных условий,

Теги: лула да силва, владимир путин, стамбул


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