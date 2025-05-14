Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня посетит Пермский край

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сегодня посетит Пермский край, сообщает "ПиГ".

По данным канала, Медведев посетит Пороховой завод, "Мотовилихинские заводы" и "Машиностроитель". Не исключено также посещение недавно выведенного из банкротства "Завода им. Дзержинского".

"Ъ-Прикамье" сообщает, на предприятии Медведев проведет выездное совещание совета безопасности, в котором в том числе примут участие представители оборонных предприятий региона.