В Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил ребенка на глазах у его родителей

В Екатеринбурге нетрезвый водитель самоката сбил маленького ребенка.

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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось накануне вечером на улице Родонитовая. Водитель прокатного СИМ наехал на 7-летнего мальчика, который со своими родителями находился на тротуаре. В результате ребенок с травмой головы и ушибами был госпитализирован в ДГКБ №9.

Как выяснили полицейские, электросамокатом управлял 36-летний житель Екатеринбурга. Освидетельствование выявило содержание алкоголя в его организме – 0,455 мг/л. Самокатчик пояснил, что якобы не заметил мальчика и допустил на него наезд.

По факту ДТП начата проверка.

Напомним, накануне в Екатеринбурге предложили запретить ездить на самокатах по ночам, чтобы сократить число аварий в этот период.