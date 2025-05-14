Свердловский участник СВО воевал за 39 тысяч рублей в месяц

Участник СВО из Свердловской области воевал за 39 тысяч рублей в месяц. В ситуации с долгами разбирался депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, военнослужащий из Талицы по имени Олег подписал контракт в августе 2024 года. Однако он получал самое минимальное денежное довольствие – 39 тысяч в месяц – и без выплат за боевые действия. Жена уральского бойца пожаловалась Иванову.

"Связался с военной прокуратурой ЦВО. В ходе проверки надзорного ведомства и последующего разбирательства соответствующие выплаты Олегу назначили, документы оформили и передали в финотдел", - сообщил депутат, добавив, что все долги участнику СВО уже выплатили.

Ранее он рассказывал о другом случае, когда дочери жителя Березовского, погибшего на СВО, несколько месяцев отказывались оформить выплату по потере кормильца.