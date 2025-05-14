Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович был замечен в Кремле накануне переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Абрамович 13 мая присутствовал на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров в Кремле под председательством президента РФ.

Напомним, в 2022 году, после начала СВО, в Кремле подтвердили, что Абрамович неофициально участвует в переговорном процессе с Украиной в качестве одного из посредников. Издание The Times сообщало, что миллиардер в марте 2022 года прилетал в Москву, где якобы встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, которому передал записку от Владимира Зеленского.