В Тюменской области за взятки осужден бывший начальник отдела Ростехнадзора

В Тюменской области осужден бывший начальник отдела Ростехнадзора за получение взяток на сумму более 5,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он признан виновным в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах (чч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). С 2017 по 2023 год осужденный получал взятки от представителей экспертных организаций, проводивших экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Взятки передавались за упрощение формальностей при регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности, а также за выдачу документов о проведении аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности без фактического прохождения аттестации. Общая сумма полученных взяток составила более 5,5 млн рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на семь лет.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства в сумме 5,5 млн рублей, которые подсудимый получил в результате совершения преступлений.