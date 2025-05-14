Роскосмос: Пожар вблизи космодрома "Восточный" локализован

Пожар в районе города Циолковского Амурской области локализован. Угрозы населенному пункту и находящемуся рядом космодрому "Восточный" нет, сообщает Роскосмос.

В пресс-службе ведомства отметили, что идет полная ликвидация отдельных очагов возгорания. Все подразделения космодрома продолжают работать штатно, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиком работ, добавили в Роскосмосе.

13 мая в МЧС РФ сообщили, что пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе. Огонь быстро распространялся из-за ветра в сухую погоду и приблизился к ЗАТО Циолковский.

Также сообщалось, что в Амурской области лесной пожар подобрался вплотную к трассе из Благовещенск-Свободный. В соцсетях появились кадры "огненного коридора" в Свободненском районе, через который приходилось пробираться водителям.