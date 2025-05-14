В Екатеринбурге заплатят 80 тысяч девочке, на которую рухнул дорожный знак

В Екатеринбурге суд взыскал компенсацию морального вреда для 10-летней девочки, на которую упал дорожный знак.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 9 июля 2024 года, когда девочка проходила мимо здания Главпочтамта на проспекте Ленина в уральской столице. На ребенка рухнул дорожный знак, который был наклонен и не зафиксирован.

В результате пострадавшая получила ушибы головы и голени. Медиками были даны рекомендации обратиться к неврологу, психологу и хирургу.

По итогам проверки прокуратура Екатеринбурга направила иск в суд о взыскании с МБУ "Центр организации движения" компенсации морального вреда. Верх-Исетский районный суд взыскал в пользу законного представителя ребенка 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале школа заплатит ученику 150 тысяч рублей за прищемленный палец в стенах учебного заведения.