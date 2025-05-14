Хазин: Геращенко был последним эффективным экономистом во главе ЦБ

На днях умер последний эффективный экономист в ЦБ Виктор Геращенко, об этом заявил экономист Михаил Хазин на форуме "Финмаркет" в Екатеринбурге.

По словам Хазина, Геращенко умудрился выйти на экономический рост 12-15%, увеличив денежную массу в 15 раз, и инфляция тогда падала. Дело в том, что когда денежной массы недостаточно, то от ее увеличения инфляция падает, а не растет, пояснил экономист.

Он отметил, что нынешняя политика ЦБ похожа по попытки лечения человека, который страдает от недоедания, кровопусканием. И пока политического решения не будет принято, ключевую ставку в России снижать не будут, потому что это станет "проявлением слабости", и либеральная команда во власти этого себе позволить не может, считает Михаил Хазин.

Политическим решением могло бы стать назначение Сергея Глазьева главой ЦБ Союзного государства, это может произойти в случае начала крупного обвала западных рынков, которое не исключено уже осенью, полагает экономист.