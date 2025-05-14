Администрация Запорожья подала апелляцию на приговор генералу Попову

Приговор генерал-майору Ивану Попову обжалован во второй раз – теперь администрацией Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной в уголовном деле о мошенничестве.

Руководство области просит отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Попова приговорили к пяти годам колонии – суд счел доказанной вину военного в мошенничестве и служебном подлоге.

Попов вину отрицает. Его адвокат подал апелляцию на приговор 6 мая.