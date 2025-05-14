Трамп счёл "Оземпик" неэффективным

Президент США Дональд Трамп считает, что препарат для от диабета "Оземпик" не эффективен для снижения веса. В интервью глава государства рассказал о своем "очень умном и богатом" друге, страдающем от лишнего веса.

"Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней", – цитируют "Ведомости" Трампа.

Ранее стало известно, что Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, который должен был стать альтернативой уже хорошо известным на рынке Ozempic от Novo Nordisk и Mounjaro Eli Lilly. Компания заявила, что при тестировании потенциального препарата дануглипрон у одного из участников клинического исследования было выявлено поражение печени. В результате Pfizer отказывается от финальной стадии испытаний и собирается инвестировать в препараты для лечения ранних стадий ожирения. Разработка препарата для борьбы с ожирением стала флагманской для Pfizer после окончания пандемии. Сейчас рынок вакцин сокращается, тогда как рынок средств для похудания растет, ожидается, что к концу десятилетия он достигнет $130 млрд.

До этого исследователи сообщили о возможной связи лекарственного средства семаглутид (продается под брендом Ozempic в качестве препарата для диабетиков, и под брендом Wegovy – для снижения веса) и суицидальных мыслей пациентов. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open. Исследование опирается на базу данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает информацию о побочных эффектах, связанных с приемом препаратов, в 140 странах мира. Новое исследование установило связь между двумя фактами, однако ранее проводившиеся работы не выявили такой связи или, по крайней мере, не связывали депрессивные состояния пациентов именно с приемом препарата (а скорее с проблемами пациентов с питанием),