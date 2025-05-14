Mash: ВСУ готовятся к прорыву границы в Брянской области

ВСУ готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области, пишет Mash.

Отмечается, что украинское командование стягивает к границе колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона. По информации Telegram-канала, на стыке Стародубского и Климовского районов сосредоточено от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих.

По данным разведки, боевые действия ВСУ планируют начать 14 мая. ВС России готовятся отразить атаку, как это было после аналогичной попытки прорыва в Белгородской области.

С начала мая ВСУ атакуют села в Климовском районе особенно активно. 6 мая Baza писала, что село Кирилловка практически полностью сгорело после атак украинских беспилотников.