Мигранты не хотят доставлять еду со свининой?

В Москве курьер отказался доставлять еду со свининой, которая для мусульман запрещена. Такие сообщения появились в сети, и это уже не первый подобный случай.

Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис Мухутдинов поддержал такие отказы. По его словам, даже доставка свинины для мусульман является грехом. То же самое с алкоголем.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев недоумевает: почему мигранты-мусульмане приезжают и работают в "харамной" России? Есть много других стран, где нет "харамых блюд".

Член СПЧ Кирилл Кабанов связался с духовным руководителем муфтия, главой "Духовного собрания мусульман России" Альбиром Кргановым. Оно никогда не поддерживало проявления радикализма. Крганов ответил, что в ближайшее время будет дана позиция Духовного Совета. Однако и без него приезжие должны понимать, что блюда со свининой являются частью российской кухни и российской культуры. И если доставщикам, которые в большинстве являются мигрантами, приехавшими в Россию из Средней Азии, это не нравится, то они могут работать на стройке или вернуться к себе домой.

Он напоминает работодателям, что ст. 3 Трудового кодекса РФ закрепляет, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка и других признаков.

"Так что, неуважаемые работодатели: если вы сами не будете увольнять подобных любителей халяльного труда, то за вас это сделают органы прокуратуры. А вам еще достанется за нарушения федерального законодательства", - написал Кабанов.

Его коллега по СПЧ Марина Ахмедова считает, что этот прецедент может иметь плохие последствия. Но важно, что многие верующие, которым вера что-то запрещает, не хотят идти на самоограничения - они хотят ограничить других. А это самое опасное.

"Там, где им невыгодно следовать предписаниям, они нарушают запреты, а там, где можно осложнить жизнь другим – нарушать не хотят. Поэтому курьер, отказавшийся доставлять свинину, уже должен быть с треском уволен, а его профиль навсегда заблокирован. Если он не гражданин России, с еще большим треском он должен вылететь из страны", - написала Ахмедова.