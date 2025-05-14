В Екатеринбурге накрыли вебкам-студию в подвале дома

В подвале жилого дома в Екатеринбурге силовики накрыли вебкам-студию. Об этом сообщил член Общественной палаты города, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, речь идет о доме недалеко от перекрестка улиц Фрунзе – 8 Марта. На студию пожаловались жильцы.

"Они рассказали, что к ним в подвал стали захаживать вызывающего вида молоденькие девицы – разукрашенные и в коротких юбчонках. Отработали историю вместе с оперативниками уголовного розыска городского УМВД, зашли внутрь и все сразу стало понятно", - сообщил Чукреев.

По его данным, внутри было пять комнат, оборудованных для съемки и трансляции видео на сайтах с порно. Силовики изъяли десятки анкет девушек и видеооборудование с серверами. Сейчас устанавливаются организаторы вебкам-студии, опрашивается охранник-администратор. По итогам может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале нынешнего года в Екатеринбурге накрыли целую банду изготовителей порно.