14 Мая 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтеры центра Алексея Вихарева вступили в регистр доноров костного мозга

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева приняли участие в эстафете факела "Огонь жизни" и вступили в регистр доноров костного мозга. Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Активисты волонтёрского центра Алексея Вихарева на эстафете "Огонь жизни"(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Активисты волонтёрского центра Алексея Вихарева на эстафете "Огонь жизни"(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"Огонь жизни" — это всероссийский проект, направленный на популяризацию и развитие донорства костного мозга среди населения России. В этом году спортсмены, ветераны, учителя, почетные доноры, представители власти и многие другие пронесут факел через 97 городов от Камчатки до Калининграда.

Активисты волонтёрского центра Алексея Вихарева на эстафете "Огонь жизни"(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Активисты волонтёрского центра Алексея Вихарева на эстафете "Огонь жизни"(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

В Екатеринбурге хедлайнером эстафеты стал амбамссадор донорства костного мозга от ФМБА России, 4-х кратный мировой рекордсмен Артем Алискеров. В своей жизни он уже столкнулся с острым лимфобластным лейкозом, перенес 31 курс химиотерапии, вошел в ремиссию и решил доказать как себе, так и остальным, что после онкологии жизнь не останавливается. Артем Алискеров взошел на вершину Эльбруса и первым в мире пробежал 71 марафон в разных городах подряд.

"Вместе поможем людям, столкнувшимся со страшным заболеванием найти веру в свои силы!" — написал Алексей Вихарев.

Активисты волонтёрского центра Алексея Вихарева на эстафете "Огонь жизни"(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, Огонь жизни, донорство, эстафета, волонтер


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