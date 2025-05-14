Мэру Новочеркасска вменили получение взятки в виде земли и дома на ней

В Ростовской области задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Ему вменяют получение взятки.

По версии следствия, в 2024 г. мэр получил от застройщика взятку в виде земельного участка и строительства на нём жилого дома. Общая сумма якобы полученной взятки – 8 млн руб. Политик получил её через своего подчинённого, который сейчас также попал под "уголовку".

За эти подношения мэр Новочеркасска должен был организовать возведение школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включить объект в программу комплексного развития территорий Ростовской области, сообщает ростовское областное управление СКР.

ТАСС уточняет, что правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.