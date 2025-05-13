Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Чубайса о снятии обеспечительного ареста со счетов и имущества

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бывшего главы компании "Роснано" Анатолия Чубайса, который просил о снятии обеспечительного ареста со своих счетов и имущества в России, сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел ходатайство Чубайса о снятии обеспечительных мер в виде ареста его имущества и отклонил его", - говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, суд частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса. Издание также сообщает, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Анатолий Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года - это 32 объекта недвижимости.

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. После этого он направил в суд ходатайство о снятии этих обеспечительных мер.

Компания "Роснано" обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд руб. и $20,4 млн в руб. по курсу ЦБ в момент исполнения судебного акта. Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд руб. и "наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований". Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов "в пределах заявленных исковых требований в размере 5 607 112 053 руб".

Суд также наложил обеспечительный арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании "Роснано", обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Были арестованы управляющий директор "Роснано" по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова и бывший замглавы "Роснано" Подольский. Всем предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании они предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить компании свыше 43 млрд рублей.