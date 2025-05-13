Школьник из Перми жестоко убил свою бабушку и дядю

16-летний школьник из Перми жестоко убил своих родственников кухонным ножом, сообщает "КП-Пермь".

Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации СМИ, убийство произошло 12 мая, на ул. Коминтерна. Все началось с обычной ссоры. Школьник не справился с эмоциями и напал на дядю с кухонным ножом и ранил бабушку, которая пыталась его остановить. Пострадавшие погибли на месте.