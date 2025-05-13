13 Мая 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

В Орске врио губернатора Евгений Солнцев и министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетили объекты, восстанавливаемые после паводка 2024 года

В рамках рабочей поездки в город Орск врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр строительства РФ Ирек Файзуллин побывали на объектах, которые восстанавливают после паводка 2024 года.

В здании дошкольной группы школы № 24 ремонтные работы были завершены в феврале. Сейчас образовательно учреждение работает в штатном режиме, количество воспитанников здесь – 172 человека. Продолжается ремонт в основном корпусе школы, в 2025 году на эти цели будет израсходовано около 156,5 млн рублей.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

"Основные задачи по восстановлению региона после паводка-2024 достигнуты. Продолжаем достраивать объекты, в целом все идет по графику", – сказал Евгений Солнцев.

До паводка в  школе обучались около 700 ребят в две смены. На время ремонта здания образовательного учреждения учеников перевели  в школы № 49 и № 37.

Напомним, что прохождения мощного весеннего паводка 2024 года привело к попаданию в зону подтопления филиала орской городской поликлиники на ул. Льва Толстого. На данный момент ремонтные работы в здании продолжаются. Демонтаж рабочие уже провели, идет отделка помещений, установка систем отопления. Также выполнены штукатурные работы, идет покраска. В помещениях выложена плитка. В ближайших планах обновление первого этажа и восстановление асфальтового покрытия прилегающей территории. Кроме того, проведена установка систем видеонаблюдения, планируется установка пожарной сигнализации.

Филиал поликлиники будет обслуживать как взрослое, так и детское население, это более 5000 человек. По просьбе местных жителей филиал поликлиники оставили на прежнем месте, вместо строительства нового здания.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

"Конечно, работы много, но основные задачи для жителей решены путем выдачи жилищных сертификатов. Самое главное, что людям помогли. Всей команде Оренбургской области слова благодарности за эту работу, которая ведется по поручению и под контролем президента нашей страны. Сегодня важно завершить всё, что начато, проанализировав и собственный опыт, и практику коллег из других регионов", – подчеркнул Ирек Файзуллин.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

В рамках рабочей поездки в Орск Ирек Файзуллин и Евгений Солнцев также оценили восстановленный после ликвидации последствий паводка парк Строителей. Здесь работы в полном объеме завершили в прошлом году.

Теги: файзуллин, евгений солнцев, пострадавшие от паводка, ремонтные работы


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