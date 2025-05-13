В Орске врио губернатора Евгений Солнцев и министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетили объекты, восстанавливаемые после паводка 2024 года

В рамках рабочей поездки в город Орск врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и министр строительства РФ Ирек Файзуллин побывали на объектах, которые восстанавливают после паводка 2024 года.

В здании дошкольной группы школы № 24 ремонтные работы были завершены в феврале. Сейчас образовательно учреждение работает в штатном режиме, количество воспитанников здесь – 172 человека. Продолжается ремонт в основном корпусе школы, в 2025 году на эти цели будет израсходовано около 156,5 млн рублей.

"Основные задачи по восстановлению региона после паводка-2024 достигнуты. Продолжаем достраивать объекты, в целом все идет по графику", – сказал Евгений Солнцев.

До паводка в школе обучались около 700 ребят в две смены. На время ремонта здания образовательного учреждения учеников перевели в школы № 49 и № 37.

Напомним, что прохождения мощного весеннего паводка 2024 года привело к попаданию в зону подтопления филиала орской городской поликлиники на ул. Льва Толстого. На данный момент ремонтные работы в здании продолжаются. Демонтаж рабочие уже провели, идет отделка помещений, установка систем отопления. Также выполнены штукатурные работы, идет покраска. В помещениях выложена плитка. В ближайших планах обновление первого этажа и восстановление асфальтового покрытия прилегающей территории. Кроме того, проведена установка систем видеонаблюдения, планируется установка пожарной сигнализации.

Филиал поликлиники будет обслуживать как взрослое, так и детское население, это более 5000 человек. По просьбе местных жителей филиал поликлиники оставили на прежнем месте, вместо строительства нового здания.

"Конечно, работы много, но основные задачи для жителей решены путем выдачи жилищных сертификатов. Самое главное, что людям помогли. Всей команде Оренбургской области слова благодарности за эту работу, которая ведется по поручению и под контролем президента нашей страны. Сегодня важно завершить всё, что начато, проанализировав и собственный опыт, и практику коллег из других регионов", – подчеркнул Ирек Файзуллин.

В рамках рабочей поездки в Орск Ирек Файзуллин и Евгений Солнцев также оценили восстановленный после ликвидации последствий паводка парк Строителей. Здесь работы в полном объеме завершили в прошлом году.