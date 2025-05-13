Автомобильная дорога Плешково - Бутырки в Ишимском районе открыта для движения после паводка

Автомобильная дорога Плешково - Бутырки в Ишимском районе открыта для движения, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из-за половодья эта дорога была подтоплена. Сейчас проезд открыт, дорожные знаки сняты.

Подтопленными в Ишимском районе остаются шесть региональных дорог. К большинству населенных пунктов, куда они ведут, есть альтернативные пути въезда, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

На данный момент в Тюменской области из-за половодья временно ограничено движение на 20 участках региональных дорог, к большинству населенных пунктов есть альтернативный подъезд.