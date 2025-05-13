13 Мая 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

Евгений Солнцев и Ирек Файзуллин проверили строительство жилья для жителей Орска

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сегодня работают в Орске. В частности, они посетили новый жилой комплекс «Звездный», построенный для пострадавших от паводка граждан. Побывали на стройплощадке многоквартирного жилого дома по улице Пацаева, оценили восстановление социальных объектов города.

"Приоритетная тема – строительство нового жилья для пострадавших от стихии орчан. В первую нашу встречу был вопрос по завозу земли на участки – его решили. Сейчас дорожники проводят работы по асфальтированию и благоустройству территории", – сказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

В ЖК «Звездный» на данный момент продано 134 помещения – за счет выданных свидетельств по утрате жилья. Всего в этом новом микрорайоне построено 264 жилых помещения – 100 индивидуальных жилых домов и 82 жилых дома блокированной застройки (дуплексы). Строительство проводило АО «СЗ «Сельский дом» за счет собственных и заемных средств.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Дома в предчистовой отделке: стены оштукатурены под оклейку обоями, выполнен наливной пол, натяжной потолок, установлены подоконники и отделаны оконные откосы, установлены межкомнатные и входные двери, выполнена разводка электрики с установкой розеток и выключателей, труб отопления, водоснабжения, канализации и газа с установкой счетчиков, установлены алюминиевые радиаторы, газовый котел, четырехконфорочная газовая плита с духовкой. Каждому новому собственнику жилья застройщик передает сертификат для приобретения и установки сантехнического оборудования.

Новостройка в Оренбурге(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

"Строительство жилья, восстановление инфраструктуры и вопросы поддержки граждан, пострадавших от паводка, находятся на особом контроле и осуществляются при поддержке Президента России. В том числе по поручению главы государства в оперативном порядке выделены средства из федерального бюджета и внесены изменения в федеральное законодательство о ЧС для улучшения условий осуществления выплат гражданам", – сказал Ирек Файзуллин.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Ввод в эксплуатацию 12-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Пацаева планируют проводить поэтапно, начиная с конца июня 2025 года. В доме 382 квартиры.

Имеющиеся в наличии жилые помещения полностью покрывают потребность в покупке жилья у тех граждан, кто еще не реализовал свои сертификаты.

Теги: евгений солнцев, ирек файзуллин, сертификаты, пострадавшие от наводнения в орске


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