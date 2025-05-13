В мэрии Екатеринбурга подвели итоги ограничений для самокатов на День Победы

В администрации Екатеринбурга подвели итоги действия ограничений для электросамокатов на время празднования Дня Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, движение самокатов было запрещено на центральных улицах уральской столицы с 6 по 10 мая. Также 9 мая они не могли ездить и парковаться у Широкореченского мемориала. Похожие ограничения уже накладывали на время Дня города и других событий.

Как рассказал замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич, по оставленным СИМ связывались с кикшеринговыми компаниями, после чего их оперативно эвакуировали.

"Благодаря этому в зоне ограничений нарушений зафиксировано не было. Однако за ее границей выявлено более 150 случаев неправильного использования устройств", - отметил Яскевич.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге предложили запретить ездить на самокатах в ночное время с 23:00 до 6:00, чтобы сократить число ДТП в этот период.