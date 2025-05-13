В республике Алтай снесут десятки нелегальных турбаз

Власти республики Алтай решили избавиться от 46 незаконных турбаз. Детали идеи привёл губернатор Андрей Турчак.

"Опубликован список туристических объектов, которые подлежат сносу в республике Алтай. Часть из них будет ликвидирована во внесудебном порядке, остальные – через суд. Всё – в правовом поле и по закону. Это те средства размещения, у которых была возможность принять участие в земельной амнистии и легализоваться, но владельцы ей не воспользовались", - написал Турчак в своём telegram-канале.

На всех таких объектах разместят уведомления о предстоящей ликвидации. С обязательной видеофиксацией.

"Уже говорил, что один из принципов нашей Народной программы – чтобы турбизнес приносил пользу республике. В виде налогов, рабочих мест и социальной ответственности. Такие примеры уже есть, и их становится больше. С теми, кто не захотел легализоваться, работать "в белую" и участвовать в развитии республики, будем прощаться. Этот процесс уже начался, и он необратим", - написал Турчак.

Сейчас в опубликованном списке 46 строений: гостевые дома, базы отдыха, усадьбы, турбазы.