Депутаты готовы "потерпеть" ради отечественного автопрома в креслах представительских Aurus

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил россиянам потерпеть и поездить на отечественных машинах ради развития российского автопрома и ради того, чтобы не встали автомобильные заводы. По его словам, чиновники, министры и депутаты тоже согласны терпеть и ездить на отечественном автопроме, теперь их уже нельзя уличить в пристрастии к иномаркам.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что с недавнего времени руководство Госдумы и простые депутаты пересели на российские машины. Правда, он не упомянул, что для рядового народного избранника и для спикера палаты машины "немного" отличаются: председатель и лидеры фракций ездят на "Аурусах" – автомобилях представительского класса, остальные – на "Ладах" и "Москвичах".

"Если мы не будем стимулировать внутренний спрос – понятно, к чему это приведет. Чиновники, министры, депутаты – должны ездить на отечественных автомобилях. <…> Если не будет спроса [на российские автомобили] – никто за нас развивать автопром не будет", - убеждал Володин коллег принять законопроект о локализации такси.