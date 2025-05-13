Хор Сретенского монастыря выступил с концертом в Нефтеюганске в День Победы

Хор Сретенского монастыря при поддержке НК "Роснефть" выступил 9 мая с концертом в Нефтеюганске. В основе постановки – истории реальных людей, прошедших с боями от столицы до Берлина, и лучшие песни о Великой Отечественной войне.

Премьера музыкальной постановки "Великой Победе посвящается" состоялась в Архангельске, а Нефтеюганск стал одним из 24 регионов присутствия нефтяной компании "Роснефть", где проходят концерты хора Сретенского монастыря. Организатором концерта выступило ООО "РН-Юганскнефтегаз".

"80 лет назад отгремели последние залпы самой страшной войны на планете. 80 лет отделяют нас от первого рассвета Победы. 80 лет – огромная толща времени. Почему же День Великой Победы не становится дальше от нас? Почему этот праздник, как прежде, остаётся пронзительно личным? Два светоча – любовь и благодарность – горят на земле в этот день. Любовь наших дедов и прадедов, защитивших жизнь, и благодарность спасённых. Этот свет никогда не погаснет", – с этих проникновенных, волнующих слов началась музыкально-поэтическая постановка хора Сретенского монастыря.

В зале не было ни одного свободного места, и кажется, что зрители замерли, чтобы вновь услышать те священные песни, что вели в бой наших победителей и помогали выжить даже в самые трудные времена. "Тёмную ночь", "Прощание славянки", "Катюшу", "Русское поле" и многие другие знакомые с детства произведения зрители подхватывали с первых строк.

"Это настоящий подарок для нас, для жителей Нефтеюганска – 9 мая услышать дорогие сердцу музыку и стихи в исполнении такого прославленного коллектива", – поделилась впечатлениями Дина Петровна Оборовская, ветеран "РН-Юганскнефтегаза", почётный житель Нефтеюганска.

Временами казалось, что сцена и зрительный зал – это единый многоголосый хор, а песню "Поклонимся великим тем годам" зал подпевал стоя.

"Я впервые на концерте хора Сретенского монастыря и нахожусь под огромным впечатлением, – поделилась зрительница Анна Драчева. – Это кульминация всех моих чувств и переживаний в 80-летний юбилей Великой Победы".

"Пение хора Сретенского монастыря называют молитвой в звуке, и это неудивительно, ведь голоса у певцов уникальны", – рассуждает давняя поклонница коллектива Наталья Любимова.

Примечательно, что это был не просто концерт, а новое прочтение и новые аранжировки привычных песен. В этот раз в канву великой музыки удалось встроить самый настоящий мультимедийный "Бессмертный полк". Тенор Александр Борозейко, который учился в Тобольской семинарии, часто бывал в Югре и солирует в хоре 4 года из 30 лет существования музыкального коллектива, рассказал:

"В программе "Великой Победе посвящается" я также рассказываю с экрана историю своего двоюродного деда, который был разведчиком и вернулся с войны только спустя 4 года после ее окончания, хотя его все считали погибшим".

Директор хора Сретенского монастыря Фёдор Степанов отметил, что подготовка самой постановки не ограничилась только профессиональной деятельностью коллектива. Солисты провели колоссальную работу по изучению личных семейных архивов в поисках историй героев Великой Отечественной войны среди родных. Эта концертная программа очень сблизила коллектив, и исполнители, рассказывая со сцены о своих родных героях, помогали и зрителю вспомнить их семейную причастность к нашей общей Победе.

Фёдор Степанов признался, что для них выступить 9 мая за пределами Москвы – большая редкость.

"Очень редко удаётся именно 9 мая выехать за пределы столицы, – рассказывает Фёдор Степанов. – Для нас большая честь исполнять победные песни именно в вашем городе".

Он также сравнил глубину, масштаб и символизм военных песен с нефтяным месторождением: "Как нефть питает всю нашу страну, так и наша русская музыка культурно насыщает всех нас, объединяя уникальным культурным кодом и традициями всех жителей великой страны".