Большая часть участников операции "Поток" в Судже вернулась в строй

Большая часть бойцов, участвовавших в операции "Поток", вернулась к своим воинским обязанностям. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма", - цитирует РИА Новости Алаудинова.

В апреле Алаудинов сообщил, что большая часть бойцов группы "Аида" – участников операции "Поток" лечатся из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе. У военных поражены легкие, дыхательные пути.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области. Бойцы спецназа "Ахмат", принимавшие участие в освобождении Суджи в Курской области и зашедшие в тыл группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала операции.