В Екатеринбурге предложили запретить ездить на самокатах ночью

В екатеринбургском УГИБДД предложили запретить ездить на самокатах в ночное время — с 23:00 до 6:00, для того, чтобы сократить число ДТП в этот период.

О возможности введения такой меры рассказал замначальника УГИБДД города Павел Крылов на комиссии гордумы по безопасности.

По словам Крылова, главный инспектор УГИБДД Екатеринбурга Роман Ярыш просил рассмотреть вопрос об исключении движения на средствах индивидуальной мобильности в ночной период времени.

На вопрос депутатов о том, на чем должны передвигаться горожане ночью, когда не ходит транспорт, Крылов заявил, что ночью лучше ездить на такси. По цене это несильно дороже, а в некоторых случаях выходит даже выгоднее.

Замначальника УГИБДД также рассказал о ДТП со смертельным исходом, которое недавно произошло на улице Щорса. Там самокатчик выехал в ночное время на проезжую часть и попал под машину.

Также в ГИБДД предложили запретить езду на электросамокатах на 74-х участках дорог, где разрешено движение машин и проход пешеходов.

Все предложения направят в мэрию.