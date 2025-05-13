Загрузка севастопольских гостиниц в майские праздники составила 70%

В Севастополе в минувшие майские праздники зафиксировали рост турпотока по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он не сообщил не точных цифр, не процент прироста.

"Загрузка гостиничного сектора в Севастополе с 1 по 11 мая составила более 70% — это лучше, чем в прошлом году. Абсолютные цифры, сколько мы приняли гостей, будут позже, но уже понятно – только "Новый Херсонес" (музейно-храмовый комплекс – прим. ред.) на майских каникулах посетили 122 тысячи человек", - сообщил Развожаев.

Майские праздники ознаменовались гигантскими пробками, которые возникли на въезде на Крымский мост. Представители туротрасли даже обратились к российским федеральным властям с просьбой увеличить пропускную возможность моста и досмотровых постов, чтобы люди не проводили свои выходные в заторах.