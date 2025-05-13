На Урале главу управления образованием судят за халатность при ремонте школы

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело начальника управления образованием Красноуфимского муниципального округа. Женщина обвиняется в халатности.

По версии следствия, чиновница заключила муниципальный контракт на капитальный ремонт здания Рахмангуловской средней школы на сумму более 12 млн рублей. Как показало расследование, подрядчик не поставил и не смонтировал свыше 500 светильников, однако эти работы были приняты главой управления образованием и оплачены.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в результате областному и местному бюджетам нанесен ущерб на сумму более 4 млн рублей. Сейчас расследование завершено. Дело направлено в Красноуфимский районный суд.