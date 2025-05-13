Кремль продолжает держать интригу по поводу переговорщиков в Стамбуле

Российская сторона продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит 15 мая в Стамбул и будет там ждать встречи с Владимиром Путиным.

Также в офисе президента Украины заявили, что если Путин не приедет, то сам Зеленский не будет вести переговоры с российской делегацией, но консультации на более низком уровне все же возможны.