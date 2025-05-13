Путин поручил создать в Москве патриотический театр

Президент России Владимир Путин поручил направлять 20% средств, выделяемых в целях господдержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов.

При этом 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, будут отчисляться в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Также Путин поручил создать в Москве театр, который будет продвигать современную драматургию патриотической направленности. Это поручение главы государства должно быть выполнено к 30 ноября 2025 года.

Кроме того, президент поручил сформировать перечень из 100 лучших отечественных фильмов для показа в образовательных организациях и включения в школьную программу.