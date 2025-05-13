13 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале полицейские потушили вспыхнувший на трассе автомобиль

Уральские полицейские дважды за один вечер предотвратили ЧП на трассе. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, на автодороге "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", неподалеку от города Новая Ляля, могли возникнуть серьезные проблемы сразу у двух водителей, если бы к ситуации оперативно не подключились сотрудники полиции.
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"Стражи порядка патрулировали вверенный участок трассы и обратили внимание на автомобиль Mazda 3, стоявший у обочины с поднятым капотом. Рядом находились двое мужчин, которые явно нуждались в помощи. Подъехав к машине, полицейские выяснили, что автомобиль заглох и не заводится. Попытки водителя и пассажира устранить неисправность не увенчались успехом. Убедившись, что отремонтировать транспорт на месте невозможно, инспекторы ГИБДД ОВД "Новолялинский" старший лейтенант полиции Сергей Ясырев и старший сержант полиции Евгений Моор организовали буксировку автомобиля до автостанции в поселке Лобва.

Пока шла буксировка, внимание инспекторов привлек еще один автомобиль ВАЗ-2107, из-под капота которого шел густой дым. За рулем находилась молодая женщина, направлявшаяся в город Серов. При осмотре выяснилось, что произошло короткое замыкание в районе бачка стеклоомывателя, и пламя уже начало охватывать детали двигателя. Инспекторы оперативно ликвидировали возгорание, проверили проводку и заменили перегоревшие предохранители. Убедившись, что дальнейшая эксплуатация автомобиля безопасна, водитель продолжил путь", - отметил полковник Горелых.

По его словам, две эти истории стали наглядным примером того, как строгость службы сочетается с человечностью и готовностью быстро прийти на помощь нуждающимся.

"Наша задача не только следить за соблюдением ПДД, но и обеспечивать безопасность участников движения. А это значит помогать людям в трудных ситуациях", - подчеркнул старший сержант полиции Моор.

Теги: полиция, трасса, водители, инспекторы


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