Внесен законопроект о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе

Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается установить, что денежные средства, полученные супругом в ходе участия в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года.

Они отмечают, что участились случаи заключения браков с участниками СВО с целью получения доступа к значительным денежным выплатам. Это нужно прекратить и внести соответствующую поправку в статью 36 Семейного кодекса РФ. Это защитит участников СВО от хитрых людей, желающих получить большие деньги обманным путем.

Сейчас личной собственностью супруга считается либо имущество, полученное им до брака, либо во время брак в дар. То есть заработанное во время брака подлежит разделу.



