Киев готов отменить закон, по которому Зеленскому нельзя вести переговоры с Путиным

Украинские власти готовы оперативно изменить закон, который запрещает главе государства вести переговоры с Владимиром Путиным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приедет в Стамбул на переговоры с российским коллегой в четверг, 15 мая.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в документы, запрещающие Зеленскому вести переговоры, "будут внесены юридические коррективы", если Путин все-таки приедет в Стамбул.

Но если переговоры от российской стороны поручат вести кому-то нижестоящему (например, советнику президента РФ Владимиру Мединскому – он возглавлял делегацию на переговорах в 2022 году), то Зеленский в них участвовать не будет, добавил Подоляк.

При этом в офисе президента Украины не исключили, что и на более низком уровне возможны консультации, так называемая "техническая встреча", но в Киеве не видят смысла в таких переговорах, поскольку "никаких существенных вопросов там не будет решаться".