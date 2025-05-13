В Госдуме предложили запретить название "новые территории"

Нужно запретить название "новые территории" для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.

Он подчеркивает, что ни Донецк, ни Луганск, ни Херсон, ни Запорожье не являются для России "новыми территориями".

"Это возвращенные территории. Называть их новыми — глубокое заблуждение, и я даже не знаю, чья умная голова это вообще придумала. Просто глубочайшая ошибка. Ее нужно исправить, а как - мы все вместе подумаем", - сказал Бурляев.

Название "новые регионы" действительно закрепилось в СМИ. При этом все одновременно признают, что это "старые" регионы на русских землях. Еще в 2023 году председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выразил недоумение этим термином.

"Мы почему-то называем их "новыми территориями". Какие новые? Это самые старые русские земли, которые могут быть", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в прошлом году предложил называть регионы, вернувшиеся в 2022 году, историческими территориями. Его поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так же считает сенатор Дмитрий Рогозин и многие другие политики и эксперты.