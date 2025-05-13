Юрий Бурлачко провел совещание, где обсуждались меры по повышению качества потребительских услуг на объектах дорожного сервиса Кубани

В работе совещания под председательством спикера кубанского парламента приняли Сергей Усенко, возглавляющий Контрольно-счетную палату Краснодарского края, руководитель регионального департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Роман Куринный, и.о министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

«К нам ежегодно прибывает порядка 20 млн туристов. Треть из них - на автомобилях. Если добавить к ним еще и транзитных путешественников, направляющихся в Крым, то общее количество проезжающих по нашим трассам людей получится довольно внушительным. И в данной ситуации не стоит забывать, что первое впечатление о Кубани у гостей формируется как раз при посещении ими заправок и иных объектов дорожной инфраструктуры», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Он также добавил, что в ходе мониторинга ряда объектов и, в частности, автозаправок, в отдельных муниципалитетах на них были выявлены факты ненадлежащего обслуживания.

Более подробно о ситуации по этому и другим направлениям развития потребрынка в субъекте депутатов проинформировал Роман Куринный.

Говоря о дорожном сервисе в целом, глава ведомства сообщил, что на январь нынешнего года на Кубани насчитывалось свыше 5, 5 тыс. его объектов. Из них 563 заправки, более 2 тыс. точек по торговле продовольствием и смешанными товарами, порядка 800 предприятий общественного питания и не менее 700 станций техобслуживания. По сравнению с 2023 годом количество этих и других объектов дорожного сервиса, по информации докладчика, увеличилось на 7%. Анализируя деятельность расположенных на территории субъекта АЗС, он пояснил, что специалистами департамента в мае-июне 2024-го был проведен мониторинг состояния санузлов на многих заправках, а в прошлом месяце — состояние самих автозаправок на дорогах общего пользования в Горячем Ключе, Туапсинском, Северском, Абинском, Крымском, Динском, Усть-Лабинском, Тбилисском и Кавказском районах.

По результатам выездов руководителям отраслевых предприятий направили письма об обеспечении соблюдения установленных требований к перечню минимально необходимых услуг, утвержденных соответствующим постановлением Правительства РФ.

Председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко конкретизировал, что предметом изучения семи оперативно сформированных мониторинговых групп, созданных по поручению руководителя кубанского парламента, стали благоустройство прилегающих к автозаправкам площадок, наличие на них сорной растительности, поддержание в должном порядке залов обслуживания клиентов и наличие санитарно-бытовых помещений. По словам депутата, было осмотрено 134 АЗС, ряд из них оказался в ненадлежащем состоянии.

Своим мнением относительно развития инфраструктуры для оказания в субъекте услуг автопутешественникам поделился и председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин. Он обратил внимание собравшихся на демонстрируемые в крае темпы строительства дорог - как федеральных, так и региональных для обхода населенных пунктов. В настоящее время, к примеру, на Кубани реализуется более 50 связанных с этим проектов. Вместе с тем, заметил парламентарий, многофункциональных комплексов запланировано только два - в районе Тимашевска и станицы Ленинградской.

«Безусловно, его важные составляющие - это и внешний вид, и санитарное состояние, и качество, и разнообразие продукции на АЗС. Но существенную роль в данном отношении имеют еще и качество бензина, безопасность деятельности на заправках и развитие иных видов дорожного сервиса», - обозначил свою точку зрения депутат.

В ходе обсуждения парламентарии неоднократно возвращались к теме оснащения заправочных комплексов достаточным количеством санузлов надлежащего уровня. Прозвучали мнения, что выходом из сложившейся ситуации могла бы стать организация вдоль трасс отдельных зон отдыха, где людям бы предлагался весь спектр необходимых услуг, начиная от возможности купить необходимое в магазинах и заканчивая размещением на одной площадке объектов общепита.

«Необходимо создавать максимально комфортные условия для гостей, чтобы они отмечали для себя, где располагается хорошая заправка, где есть пункты питания, где красивая и ухоженная территория. Чем раньше начнем работу в данном направлении, тем лучше. Надо решать вопросы, пока они актуальны. За туриста надо бороться», - резюмировал Юрий Бурлачко.

По итогам планерки была принята резолюция. Рекомендации по части того, какие действия следует предпринять для повышения уровня дорожного сервиса, получили профильные ведомства и органы местного самоуправления.