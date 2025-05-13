Депутат заксобрания Пермского края обратилась в прокуратуру с жалобой на мэрию Перми

Депутат законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ по одномандатному округу №10 Анна Баранова обратилась в прокуратуру с жалобой на мэрию Перми. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам депутата, сегодня на площади Карла Маркса было запланировано мероприятие в формате пикета по приему граждан депутатом заксобрания по 10 избирательному округу. Это мероприятие проводят регулярно - общаются с гражданами и принимают обращения.

Однако депутату отказали в проведении мероприятия.

"Считаю формат уличных встреч с избирателями крайне важной формой депутатской работы. Однако администрация города Перми препятствует реализации права депутата на встречу с избирателями и переносит депутата из своего избирательного округа на территорию другого избирательного округа", - заявила Баранова.