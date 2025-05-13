Андрей Фурсов рассказал о причинах воинственных планов Европы

В последнее время Европа занимает жесткую позицию и фактически призывает готовиться к войне с Россией. За этими заявлениями стоят интересы западных стран, рассказал в эфире белорусского телевидения российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

"Самое главное, для чего нужна военная истерия. Во-первых, чтобы ужесточить контроль над собственным населением. Второе - сократить потребление. Зеленая повестка как средство сократить потребление низов не сработала так, как ожидалось. Третье - они действительно готовятся к войне. Но американцы не впишутся за них. Более того, я не удивлюсь, если США выйдут из НАТО, чтобы столкнуть Европы и Россию в ядерном столкновении. И вот тогда США займутся Китаем, и Россия Китаю уже не поможет. Это очень рисковая игра. Но главное для европейцев сейчас - это контроль над населением и снижение потребления. То есть укрепить позиции верхов по отношению к низам", - рассказал эксперт.

Он обращает внимание, что в странах Европы не просто так на высокие посты продвигают откровенных русофобов и ненавистников России. В Европе не могут простить России поражения во Второй мировой войне и даже в войне 1812 года. Но при этом многие страны не понимают, что их просто используют. Например, Польша, которую использовали в начале Второй мировой и заставили потребовать у Гитлера Словакию. И Гитлер просто захватил Польшу, разделив ее с СССР, а за Польшу Англия не заступилась, как обещала. Эта глупость польских властей снова может быть использована.