Вологда в тройке лидеров - идет народное голосование за звание «Культурной столицы 2027 года»

Об этом сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«На данный момент за Вологду проголосовали более 4,5 тысяч человек - это второе место среди 39 городов страны, участвующих в конкурсе. Результаты народного голосования будут учитываться при определении победителя, поэтому важна поддержка всех наших земляков. Победа в конкурсе станет ещё одним импульсом к развитию, добрым подарком вологжанам к юбилею любимого города и поводом для всей страны оценить красоту Русского Севера», – сказал глава Вологодчины Георгий Филимонов.

Народное голосование за «Культурную столицу 2027 года» продлится до 5 декабря. Принять участие в нем могут все жители области старше 14 лет. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале Госуслуг и перейти по ссылке. Из списка городов-конкурсантов можно выбрать до пяти населенных пунктов.

В рамках конкурса городам также предстоит продемонстрировать свою культурную самобытность, историческое наследие, креативные индустрии, городскую среду и туристический потенциал. Самые сильные заявки выйдут в финал, где участники презентуют свои культурные программы и выступят на большой церемонии в Москве в конце 2025 года.

Стоит напомнить, что создание комфортных условий для граждан при использовании цифровых сервисов и их развитие – ключевые задачи проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован Президентом.