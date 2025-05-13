13 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов расскажет о вологодской программе повышения рождаемости на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России»

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартует 14 мая в Москве. Он пройдет при сопредседательстве Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Представлю стенд Вологодской области и выступлю с развернутым докладом о наших инициативах, направленных на выход из депопуляции и поддержку традиционных ценностей. Мы реализуем комплексную политику по улучшению демографической ситуации в связке с программой «Семья — оплот Русского Севера» и новыми правилами продажи алкоголя. С полной самоотдачей боремся за будущее Вологодчины. Укрепляем институт семьи как опору и главный источник силы региона и страны», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Губернатор напомнил, что в рамках программы «Семья — оплот Русского Севера» на Вологодчине введен комплекс новых мер поддержки для молодых и многодетных семей.

В частности,  до 91 тысячи рублей в год составляет размер компенсации стоимости обучения для одного из родителей-студентов. Женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет включительно, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. 500 тысяч рублей предусмотрено для нуждающихся в жилых помещениях семей, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года, — выплата предоставляется после достижения ребенком полутора лет. Также расширена программа регионального маткапитала  — теперь выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется не только на третьего, но и на последующих детей, родившихся с 1 января 2024.

Системная работа в регионе ведется по реализации региональной программы повышения рождаемости в части создания и модернизация инфраструктуры для беременных женщин и семей. По поручению Губернатора области ремонтируют женские консультации, открывают комнаты матери и ребёнка в вузах и пункты проката предметов для новорожденных.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«Ведём широкую просветительскую работу по недопустимости абортов. Внедряем программу «Защити меня сегодня» для снижения их числа. Женщины получают поддержку, а врачи — премии за сохранённые жизни: пять тысяч рублей — за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Кроме того, в рамках реализации федеральных мер поддержки и новых проектов за счет бюджетных средств финансируют подготовительный этап ЭКО для пар, создают службы подготовки семей к рождению ребёнка и семейные пространства.

В прошлом году на Вологодчине родилось более 8,2 тысяч детей. Статус многодетных получили свыше двух тысяч семей, а впервые стали мамами 36% женщин.

Теги: георгий филимонов, поддержка семей, всероссийский форум, многодетные, молодые семьи


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