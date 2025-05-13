Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области этапировали в Москву

Бывшего замглавы Корпорации развития Курской области Игоря Грабина, обвиняемого в растрате, этапировали в СИЗО Москвы.

Как говорится в материалах дела, Мещанский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей.

Грабину вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.