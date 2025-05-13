В Москве получил срок экс-сотрудник департамента имущественных отношений Минобороны

В Москве получил срок экс-советник отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Минобороны Сергей Пастухов. Он наказан за злоупотребление полномочиями.

Пресненский райсуда наказал Пастухова четырьмя годами колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Что именно ему вменяли, не сообщается, однако приговор вынесен по статье "Злоупотребление полномочиями".