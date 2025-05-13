Маск показал танцующего гуманоида-робота Optimus

Глава компании Tesla Илон Маск показал танцующего гуманоида-робота Optimus. Под видео на платформе X (заблокирована в России) предприниматель отметил, что видео свежее. "То, что начиналось с танца актера в костюме, теперь стало реальностью", - добавил Маск.

Четыре года назад на презентации проекта Optimus движения робота действительно имитировал актер. Из практических умений у "Оптимуса" сейчас есть ходьба по пересеченной местности, которая стала возможна благодаря нейросетевому машинному обучению.

Прототип робота был представлен в 2022 году, тогда он танцевал не так бодро и умело.

Маск считает, что через 5-10 лет Optimus будет творить "удивительные вещи". Впрочем, сроки могут сдвинуться из-за торговой войны Трампа, поддерживаемого Маском. Дело в том, что для создания гуманоидов-роботов Tesla необходимы редкоземельные магниты, которые поставляет (или вернее сказать – поставлял) в Америку Китай. Маск заявлял, что ведет чуть ли не личные переговоры с руководством КНР, и Китай требует гарантировать, что редкоземельные магниты не будут использоваться в военных целях.

Ранее Маск объявил о планах по производству Optimus объемом около 5 тыс. единиц уже в этом году. Tesla будет использовать роботов на своих заводах по производству электромобилей.